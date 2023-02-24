Petar İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar İvanov 8 Şubat 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Красимиров Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar İvanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petar İvanov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Levski Sofia

20 Temmuz 2020 yılında Neftochimik

31 Aralık 2020 yılında Levski Sofia

11 Şubat 2021 yılında Sportist Svoge

30 Haziran 2021 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Yantra

Petar İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar İvanov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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