Petar İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar İvanov 2 Nisan 2003 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Росенов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar İvanov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar İvanov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cherno More

13 Ocak 2023 yılında Yantra

31 Mayıs 2023 yılında Cherno More

Petar İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar İvanov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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