Petar Jelavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Jelavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Jelavic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Jelavic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Jelavic 4 Temmuz 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Petar Jelavić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Jelavic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Petar Jelavic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Jelavic'nin NK Rudes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Jelavic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Jelavic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Petar Jelavic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Jelavic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2018 yılında NK Kurilovec

9 Ağu 2019 yılında NK Vrbovec

25 Şubat 2021 yılında Mlad. Petrinja

10 Ağu 2022 yılında NK Sesvete

3 Şubat 2023 yılında NK Rudes

Petar Jelavic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Jelavic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.