Petar Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Jovanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petar Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Jovanovic 12 Temmuz 1982 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Петар Јовановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Jovanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Petar Jovanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Jovanovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Jovanovicboyu ve yaşı kaç

Petar Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Petar Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Čukarički

1 Haziran 2004 yılında Radnicki Klupci

1 Ocak 2005 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2005 yılında FC Vaslui

1 Temmuz 2006 yılında OFK Mladenovac

30 Haziran 2007 yılında FC Vaslui

1 Şubat 2009 yılında Politehnica Iasi

30 Haziran 2009 yılında FC Vaslui

1 Temmuz 2009 yılında Sloboda Uzice

31 Aralık 2010 yılında FC Vaslui

1 Temmuz 2012 yılında CSMS Iași

1 Ocak 2013 yılında Jedinstvo Uzice

19 Temmuz 2013 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2014 yılında U Cluj

1 Temmuz 2015 yılında Vozdovac

15 Ocak 2016 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2017 yılında Čukarički

15 Ocak 2018 yılında Mladost

9 Temmuz 2019 yılında Zlatibor

14 Ocak 2020 yılında Mladost

1 Temmuz 2021 yılında Zlatibor

9 Şubat 2022 yılında Sloboda Uzice

Petar Jovanovic kimdir

Petar Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Jovanovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Petar Jovanovic nereli

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