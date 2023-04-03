Petar Kapisoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Kapisoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Kapisoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petar Kapisoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petar Kapisoda 10 Temmuz 2005 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petar Kapisoda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Kapisoda'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petar Kapisoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petar Kapisoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Spartak U17
1 Temmuz 2022 yılında Spartak U19
Petar Kapisoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petar Kapisoda şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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