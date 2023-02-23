Petar Karaangelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Karaangelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Karaangelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Karaangelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Karaangelov 28 Aralık 2001 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Петров Караангелов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Karaangelov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Karaangelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Petar Karaangelov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Karaangelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Karaangelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Petar Karaangelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Karaangelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ludogorets II

Petar Karaangelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Karaangelov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ludogorets Razgrad

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.