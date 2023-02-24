Petar Kazakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Kazakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Kazakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Kazakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Kazakov 22 Temmuz 1995 tarihinde Gabrovo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Илиев Казаков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Kazakov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Kazakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 11 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Petar Kazakov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Kazakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Kazakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Kazakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Kazakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Vereya

1 Şubat 2015 yılında Dob. Dobrich

19 Temmuz 2017 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2018 yılında Sevlievo

11 Aralık 2019 yılında Yantra

Petar Kazakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Kazakov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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