Petar Kepov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Kepov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Kepov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Kepov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Kepov 22 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Петров Кепов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Kepov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Kepov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Kepov'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Kepov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Kepov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Kepov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Kepov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Pirin GD

12 Ocak 2022 yılında S. Simitli

15 Temmuz 2022 yılında Botev Vratsa

Petar Kepov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Kepov şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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