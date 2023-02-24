Petar Kirev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Kirev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Kirev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Kirev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Kirev 22 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Иванов Кирев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Kirev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Kirev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad III futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad III takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Kirev'nin Ludogorets Razgrad III ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Kirev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Kirev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Kirev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Kirev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ludogorets III

Petar Kirev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Kirev şuan Ludogorets Razgrad III takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Petar Kirev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

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