Petar Kunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Kunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Kunic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Kunic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Kunic 15 Temmuz 1993 tarihinde Drvar şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Petar Kunić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Kunic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports&More yapmaktadır. Petar Kunic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Kunic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Kunic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Kunic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Kunic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Kunic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında B. Banja Luka

15 Şubat 2013 yılında Dukla B

13 Temmuz 2014 yılında Radnik Bijelj.

30 Haziran 2015 yılında Dukla B

1 Temmuz 2015 yılında Rudar Prijedor

22 Temmuz 2016 yılında Novi Pazar

1 Şubat 2017 yılında B. Banja Luka

5 Ağu 2018 yılında AE Larisa

22 Ağu 2019 yılında Zrinjski Mostar

12 Mart 2021 yılında Atyrau

20 Ağu 2021 yılında Napredak

16 Ağu 2022 yılında Radnik

Petar Kunic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Kunic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petar Kunic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Borac Banja Luka

Bosna-Hersek U21 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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