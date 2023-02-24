Petar Malisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Malisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Malisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Malisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Malisic 4 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Malisic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Malisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Malisic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Malisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Malisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Malisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Malisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2020 yılında OFK Grbalj

12 Şubat 2021 yılında OFK Petrovac

1 Ağustos 2021 yılında Zelez. Pancevo

10 Şubat 2022 yılında Arsenal Tivat

Petar Malisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Malisic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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