Petar Mamic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Mamic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Mamic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Mamic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Mamic 6 Mart 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Petar Mamić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Mamic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Petar Mamic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Mamic'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Mamic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Mamic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Mamic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Mamic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U17

15 Nisan 2013 yılında Din. Zagreb U19

20 Ocak 2014 yılında Dinamo Zagreb

15 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb II

19 Ocak 2015 yılında NK Lokomotiva

31 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb II

15 Şubat 2017 yılında Frosinone

25 Ağustos 2017 yılında Inter Zapresic

6 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka

10 Şubat 2020 yılında NK Varazdin

9 Ağustos 2020 yılında HNK Rijeka

11 Eylül 2020 yılında Rakow

9 Ocak 2021 yılında Podbeskidzie

16 Eylül 2021 yılında Hrv Dragovoljac

31 Ocak 2022 yılında Zalgiris

Petar Mamic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Mamic şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Petar Mamic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

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