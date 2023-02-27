Petar Mamic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Mamic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Mamic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Mamic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Petar Mamic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Mamic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Mamic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Mamic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Mamic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Mamic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Mamic 6 Mart 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Petar Mamić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Mamic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Petar Mamic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Mamic'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Mamic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Mamic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Petar Mamic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Mamic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U17

15 Nisan 2013 yılında Din. Zagreb U19

20 Ocak 2014 yılında Dinamo Zagreb

15 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb II

19 Ocak 2015 yılında NK Lokomotiva

31 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb II

15 Şubat 2017 yılında Frosinone

25 Ağustos 2017 yılında Inter Zapresic

6 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka

10 Şubat 2020 yılında NK Varazdin

9 Ağustos 2020 yılında HNK Rijeka

11 Eylül 2020 yılında Rakow

9 Ocak 2021 yılında Podbeskidzie

16 Eylül 2021 yılında Hrv Dragovoljac

31 Ocak 2022 yılında Zalgiris

Petar Mamic kimdir

Petar Mamic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Mamic şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Petar Mamic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Petar Mamic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Son Haberler
Martin Perveinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Perveinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Perveinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Perveinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shefit Shefiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shefit Shefiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shefit Shefiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shefit Shefiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulysse Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulysse Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulysse Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulysse Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kreshnik Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kreshnik Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kreshnik Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kreshnik Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi