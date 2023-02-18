Petar Micin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Micin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Micin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Micin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Micin 29 Eylül 1998 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Мићин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Micin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARGVO SPORTS yapmaktadır. Petar Micin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Micin'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Petar Micin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Micin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Petar Micin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Micin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vojvodina

31 Ağu 2017 yılında Čukarički

31 Ocak 2018 yılında Chievo U19

30 Haziran 2018 yılında Čukarički

1 Temmuz 2018 yılında Udinese

2 Eylül 2019 yılında Čukarički

30 Haziran 2020 yılında Udinese

8 Eylül 2021 yılında SKF Sered

30 Haziran 2022 yılında Udinese

11 Temmuz 2022 yılında Napredak

1 Ocak 2023 yılında Radnicki Nis

Petar Micin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Micin şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petar Micin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fk Novi Sad, Fk Vojvodina

Sırbistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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