Petar Mikulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Mikulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Mikulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Mikulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Mikulic 14 Temmuz 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Petar Mikulić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Mikulic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Mikulic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Mikulic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Mikulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Mikulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Mikulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Mikulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U17

25 Temmuz 2016 yılında NK Inter Z. U19

31 Ağu 2017 yılında NK Vrapce

1 Ocak 2018 yılında NK Inter Z. U19

3 Ağu 2018 yılında NK Dugopolje

31 Ağu 2018 yılında Din. Zagreb II

25 Temmuz 2019 yılında Croat. Zmijavci

30 Haziran 2020 yılında Din. Zagreb II

20 Ağu 2020 yılında Widzew Lodz

1 Şubat 2021 yılında Widzew II

19 Ağu 2021 yılında Croat. Zmijavci

8 Şubat 2022 yılında NK Dugopolje

Petar Mikulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Mikulic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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