Petar Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Misic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Misic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petar Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Misic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Misic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Misic 24 Temmuz 1994 tarihinde Bruchsal şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Petar Mišić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Misic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Misic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Petar Misic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Misic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Misic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Petar Misic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Misic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2011 yılında Cibalia U19

30 Ocak 2012 yılında Din. Zagreb U19

30 Haziran 2012 yılında Cibalia

18 Ocak 2013 yılında Dinamo Zagreb

19 Ocak 2013 yılında Cibalia

30 Haziran 2013 yılında Dinamo Zagreb

5 Temmuz 2013 yılında NK Lokomotiva

19 Ocak 2015 yılında Dinamo Zagreb

23 Ocak 2015 yılında Slaven Belupo

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2015 yılında NK Lokomotiva

22 Şubat 2016 yılında RNK Split

13 Şubat 2017 yılında Cibalia

25 Temmuz 2017 yılında FC Aarau

19 Ocak 2021 yılında FK Tuzla City

Petar Misic kimdir

Petar Misic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Misic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Petar Misic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Petar Misic nereli

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