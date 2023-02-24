Petar Nachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Nachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Nachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Nachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Nachev 3 Haziran 1995 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Тодоров Начев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Nachev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Nachev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petar Nachev'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Nachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Nachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Nachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Nachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kariana Erden

1 Ocak 2020 yılında Oborishte

1 Temmuz 2020 yılında Spartak Plovdiv

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

Petar Nachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Nachev şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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