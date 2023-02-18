Petar Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Pavlovic 25 Kasım 2002 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Павловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Pavlovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Pavlovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Pavlovic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Petar Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Petar Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2016 yılında Napredak U17

1 Temmuz 2019 yılında Napredak U19

30 Temmuz 2021 yılında FK Mesevo

31 Aralık 2021 yılında Napredak U19

1 Ocak 2022 yılında Napredak

11 Şubat 2022 yılında FK Mesevo

30 Haziran 2022 yılında Napredak

14 Temmuz 2022 yılında FK Mesevo

31 Aralık 2022 yılında Napredak

Petar Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Pavlovic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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