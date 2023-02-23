Petar Petkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Petkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Petkovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Petkovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Petkovski 3 Ocak 1997 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Петковски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Petkovski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Petkovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Petkovski'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Petkovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Petkovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Petkovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Petkovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Vardar

15 Ocak 2018 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2021 yılında FC Botosani

13 Şubat 2023 yılında Concordia

Petar Petkovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Petkovski şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Petar Petkovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 7 gol atmıştır.

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