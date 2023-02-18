Petar Petrisko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Petrisko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Petrisko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Petrisko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Petrisko 11 Mayıs 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Petar Petriško şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Petrisko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Petar Petrisko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petar Petrisko'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Petar Petrisko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Petrisko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Petar Petrisko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Petrisko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lokomotiva U17

9 Şubat 2018 yılında NK Trnje Zagreb

16 Ağu 2019 yılında NK Zagreb U19

26 Ağu 2020 yılında Dubrava Tk U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Dubrava ZG

Petar Petrisko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Petrisko şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.