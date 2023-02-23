Petar Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Petrov 4 Şubat 1999 tarihinde Montana şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Любомиров Петров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Petrov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Petrov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia II

1 Temmuz 2017 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2019 yılında CSKA-Sofia II

1 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia

11 Ağustos 2019 yılında Litex Lovech

27 Şubat 2020 yılında Pirin

7 Ocak 2022 yılında Montana

Petar Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Petrov şuan Montana takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Petar Petrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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