Petar Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Petrov 8 Eylül 2002 tarihinde Montana şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Димитров Петров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Petrov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petar Petrov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Montana

Petar Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Petrov şuan Montana takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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