Petar Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Petrov 28 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Димитров Петров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Petrov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Petrov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Litex Lovech

7 Temmuz 2021 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

Petar Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Petrov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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