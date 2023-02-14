Petar Pusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Pusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Pusic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Pusic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petar Pusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Pusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petar Pusic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Pusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Pusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Pusic 25 Ocak 1999 tarihinde Schaffhausen şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İsviçre,Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Petar Pušić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Pusic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Petar Pusic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Petar Pusic'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Pusic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petii_10/

Petar Pusicboyu ve yaşı kaç

Petar Pusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Petar Pusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Petar Pusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Pusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2011 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2015 yılında GC Zürich U18

1 Şubat 2017 yılında Grasshoppers

Petar Pusic kimdir

Petar Pusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Pusic şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sporting Club Schaffhausen (2007-2008), FC Schaffhausen (2008-2011), Grasshopper Club Zürich (2011-2017)

Petar Pusic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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Petar Pusic nereli

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