Petar Radi%C4%8Dkovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Radi%C4%8Dkovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Radi%C4%8Dkovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petar Radi%C4%8Dkovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petar Radi%C4%8Dkovi 29 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Петар Радичковић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petar Radi%C4%8Dkovi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Radi%C4%8Dkovi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Radi%C4%8Dkovi'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petar Radi%C4%8Dkovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petar Radi%C4%8Dkovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında Kom Podgorica
Petar Radi%C4%8Dkovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petar Radi%C4%8Dkovi şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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