Petar Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Radulovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petar Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Radulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Radulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Radulovic 10 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur.  Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Петар Радуловић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Radulovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PEAK yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Radulovic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Radulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Radulovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Petar Radulovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Radulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2020 yılında Zeta Golubovac

1 Ağustos 2021 yılında Kom Podgorica

11 Şubat 2022 yılında OFK Petrovac

15 Ocak 2023 yılında FK Podgorica

Petar Radulovic kimdir

Petar Radulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Radulovic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Zeta Golubovac (-2020)

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Petar Radulovic nereli

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