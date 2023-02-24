Petar Rahnev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Rahnev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Rahnev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Rahnev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Rahnev 10 Nisan 2003 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Петров Рахнев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Rahnev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Rahnev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Rahnev'nin Sozopol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Rahnev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Rahnev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Rahnev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Rahnev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Neftochimik

7 Ocak 2022 yılında Sozopol

Petar Rahnev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Rahnev şuan Sozopol takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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