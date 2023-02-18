Petar Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Ristic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Ristic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Ristic 21 Haziran 1999 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Ристић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Ristic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Ristic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Ristic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Ristic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Ristic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Ristic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Ristic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Brodarac

19 Temmuz 2020 yılında Javor-Matis

3 Şubat 2021 yılında FK Brodarac

17 Ocak 2022 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

15 Eylül 2022 yılında FK Loznica

Petar Ristic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Ristic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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