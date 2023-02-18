Petar Rubic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Rubic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Rubic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Rubic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petar Rubic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Rubic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Rubic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Rubic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Rubic 3 Temmuz 1998 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Petar Rubić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Rubic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Rubic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Rubic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petar Rubicboyu ve yaşı kaç

Petar Rubic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Rubic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Petar Rubic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Rubic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2010 yılında Cibalia Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2015 yılında Cibalia U19

12 Ocak 2017 yılında Cibalia

20 Temmuz 2018 yılında NK Istra

14 Şubat 2020 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2020 yılında NK Istra

12 Ağu 2020 yılında Hrv Dragovoljac

10 Şubat 2021 yılında NK Dugopolje

21 Temmuz 2021 yılında NK Sesvete

11 Ağu 2022 yılında Tomislav Cerna

1 Şubat 2023 yılında Cibalia

Petar Rubic kimdir

Petar Rubic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Rubic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Petar Rubic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Petar Rubic nereli

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