Petar Sekulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Sekulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Sekulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Sekulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Sekulovic 14 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Sekulovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Sekulovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Sekulovic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 18 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Petar Sekulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Sekulovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Sekulovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Sekulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında FK Bratstvo

5 Mart 2018 yılında Teleoptik

2 Ağustos 2018 yılında Mladost Ljes

14 Şubat 2019 yılında FK Adria

10 Haziran 2019 yılında Mladost Ljes

29 Temmuz 2019 yılında FK Bokelj

21 Ağustos 2020 yılında Mornar Bar

1 Ocak 2023 yılında B. Podgorica

Petar Sekulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Sekulovic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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