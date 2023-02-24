Petar Sklender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Sklender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Sklender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Sklender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Sklender 10 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Sklender Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Sklender, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına - tarihinde katılmıştır. Petar Sklender'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Sklender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Sklender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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13 Şubat 2020 yılında Obilic

30 Haziran 2020 yılında FK Bokelj

9 Ağustos 2021 yılında FK Lovcen

1 Ocak 2022 yılında FK Bokelj

Petar Sklender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Sklender şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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