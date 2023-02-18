Petar Stanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Stanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Stanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Stanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Stanic 14 Ağu 2001 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Станић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Stanic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Stanic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Stanic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Stanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Stanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Petar Stanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Stanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Zelez. Pancevo

3 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız

12 Temmuz 2022 yılında Spartak

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Petar Stanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Stanic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Petar Stanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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