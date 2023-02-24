Petar Sucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Sucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Sucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Sucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Sucic 25 Ekim 2003 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Petar Sučić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Sucic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARENA Sport Agency yapmaktadır. Petar Sucic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Sucic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Sucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Sucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Sucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Sucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2019 yılında Zr. Mostar U17

1 Temmuz 2020 yılında Zr. Mostar U19

19 Ocak 2022 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Zrinjski Mostar

30 Haziran 2023 yılında Din. Zagreb II

Petar Sucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Sucic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petar Sucic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Sportprevent Bugojno (2013. - 2018.), NK Iskra Bugojno (2018. - 2019,)

Bosna-Hersek U21 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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