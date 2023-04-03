Petar Sukacev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Sukacev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Sukacev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petar Sukacev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petar Sukacev 28 Ağustos 2005 tarihinde Kilchberg şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petar Sukacev Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Sukacev'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Petar Sukacev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petar Sukacev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Temmuz 2022 yılında Vojvodina U19
Petar Sukacev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petar Sukacev şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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