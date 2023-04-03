Petar Sukacev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Sukacev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Petar Sukacev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Sukacev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.