Petar Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Todorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Petar Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Todorovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.