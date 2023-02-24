Petar Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Todorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Todorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petar Todorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petar Todorovic 28 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Петар Тодоровић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petar Todorovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Todorovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına - tarihinde katılmıştır. Petar Todorovic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petar Todorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petar Todorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petar Todorovic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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