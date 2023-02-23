Petar Vitanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Vitanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Vitanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Vitanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petar Vitanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Vitanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Vitanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Vitanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Vitanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Vitanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Vitanov 10 Mart 1995 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Петър Иво Витанов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Vitanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Vitanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Petar Vitanov'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petar Vitanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Vitanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Petar Vitanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Vitanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CSKA Sofya

7 Eylül 2016 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Vereya

12 Ocak 2018 yılında Cherno More

1 Temmuz 2019 yılında Lok. Plovdiv

Petar Vitanov kimdir

Petar Vitanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Vitanov şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Petar Vitanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Petar Vitanov nereli

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