Petar Vuk%C4%8Devi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Vuk%C4%8Devi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Vuk%C4%8Devi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petar Vuk%C4%8Devi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petar Vuk%C4%8Devi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Петар Вукчевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petar Vuk%C4%8Devi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Vuk%C4%8Devi'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petar Vuk%C4%8Devi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petar Vuk%C4%8Devi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac
Petar Vuk%C4%8Devi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petar Vuk%C4%8Devi şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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