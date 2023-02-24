Petar Vukcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Vukcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Vukcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Vukcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Vukcevic 2 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Петар Вукчевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Vukcevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Vukcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Vukcevic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Vukcevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/peroo_8/

Petar Vukcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Vukcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Vukcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Vukcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında FK Iskra

29 Temmuz 2019 yılında FK Drezga

1 Ocak 2020 yılında FK Iskra

10 Şubat 2020 yılında B. Podgorica

12 Şubat 2020 yılında FK Drezga

15 Temmuz 2020 yılında B. Podgorica

1 Ağustos 2020 yılında FK Drezga

31 Aralık 2020 yılında B. Podgorica

1 Şubat 2021 yılında FK Podgorica

11 Ocak 2022 yılında Zeta Golubovac

11 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

7 Şubat 2023 yılında OFK Grbalj

Petar Vukcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Vukcevic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Petar Vukcevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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