Petar Vuko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Vuko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Vuko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Vuko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Vuko 14 Haziran 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Vuko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petar Vuko, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Vuko'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Vuko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Vuko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Vuko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Vuko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2016 yılında RNK Split Alt.

28 Temmuz 2017 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

10 Ağu 2021 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Dugopolje

Petar Vuko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Vuko şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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