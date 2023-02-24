Petar Vukovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Vukovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Vukovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Vukovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Vukovi 27 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Vukovi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petar Vukovi'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petar Vukovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Vukovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Petar Vukovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Vukovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2021 yılında FK Jezero

30 Haziran 2021 yılında Podgorica U19

22 Temmuz 2021 yılında FK Jezero

15 Aralık 2021 yılında Podgorica U19

4 Şubat 2022 yılında FK Jezero

30 Haziran 2022 yılında B. Podgorica

26 Ocak 2023 yılında FK Jezero

Petar Vukovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Vukovi şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.