Petar Zovko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Zovko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Zovko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Zovko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Zovko 25 Mart 2002 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Zovko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO TRANSFER yapmaktadır. Petar Zovko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spezia Calcio futbol takımında oynamaktadır. Spezia Calcio takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petar Zovko'nin Spezia Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petar Zovko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pzooo_537/

Petar Zovko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Zovko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Zovko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Zovko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2018 yılında Sampdoria U17

1 Temmuz 2019 yılında Sampdoria U18

1 Eylül 2020 yılında Sampdoria U19

12 Temmuz 2021 yılında Spezia Calcio

Petar Zovko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Zovko şuan Spezia Calcio takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Petar Zovko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U18 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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