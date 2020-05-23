Petek Dinçöz 12 milyonluk açtığı davayı hatası yüzünden kaybetti

Petek Dinçöz, sunuculuk ve orkestra gibi masraflarının karşılanmadığını belirtip şikayette bulunduğu 12 milyon liralık icra takibi için mahkemeye gitmedi.Mazeret de sunmadıkları için ünlü şarkıcının şikâyet hakkı elinden alındı.

MAHKEMEYE GİTMEDİ 12 MİLYONU KAYBETTİ

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde İcra Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldı. Mahkeme, Dinçöz'ün her ne kadar sanık şirket sahibinin hapis cezası ile cezalandırılması istese de, mahkemeye usulüne uygun olarak davet edilmesine rağmen Dinçöz'ün ya da avukatının duruşmaya gelmediği ve gelmediği gibi bir mazerette de bulunmadığı gerekçesiyle şikayet hakkının düşürülmesine karar verdi.

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz 29.05.1980 İzmir doğumludur. 1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayan Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

ALBÜMLERİ:

Doktor Tavsiyesi

Milat

Aşkın Tam Sırası

Yalanı Boşver

Ne Yapayım Şimdi Ben?

Yolun Açık Olsun

Şaka Gibi

Frekans

Sen Değmezsin

Kördüğüm

Remixlerle Nonstop İstanbul Geceleri

Bende Kaldı