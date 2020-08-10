Petek Dinçöz hamile mi? Sosyal medya paylaşımı kafaların karıştırdı!

2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlenen şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı. Dinçöz sosyal medya hesabından yaptığı pembe pati fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İrfan Aslan adında bir oğulları bulunan çiftten Dinçöz, sosyal medya hesabından pembe bir bebek patiği fotoğrafını kalp emojisi ile yayınladı.

Uzun süredir ekranlardan uzakta bir hayat yaşayan Dinçöz, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallamıştı.



Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Petek Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağmıştı.

Dinçöz görüntüsünün sosyal medyada kullandığı filtre sonucu farklı göründüğünü iddia etmişti.