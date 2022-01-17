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Petek isminin anlamı nedir, Petek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Petek isminin anlamı; Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı bal mumu yuvacıklar olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Petek isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Petek isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Petek isminin anlamı nedir, Petek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Petek isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Petek ismi ne demek, Petek ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Petek isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Petek İsminin anlamı nedir? TDK Petek anlamı:

Petek isminin anlamı, Türk dil kurumunda  üç farklı şekilde tanımlanmıştır.
1- Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı bal mumu yuvacıklar.
2- Arı kovanı.
3-Topraktan, çamurdan yapılan tahıl ambarı.

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Petek İsmi Kuranda geçiyor mu?

Petek ismi kuranda geçmemektedir.

Petek isminin kökeni:

Petek ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık  olarak 2512 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Petek isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Petek isminin rengi:

Alizarin

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Petek ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Petek isminin Harf Analizi Nedir ?

Petek ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

P : Kendinden emin,

E : İletişim, duygusal karışık

T : Hayalperest, tembel,

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

Petek isminin Numerolojisi Kaçtır?

Petek ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

P : 20

E : 6

T : 24

E : 6

K : 14

= 70 Petek İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Petek isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Petek ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Petek isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

P: 7   E: 5   T: 2   E: 5   K: 2 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Petek isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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