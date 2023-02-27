Peter Ademo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Ademo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Peter Ademo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Peter Ademo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.