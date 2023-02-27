Peter Ademo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Ademo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Ademo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Peter Ademo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Peter Ademo 11 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Peter Oluwaseun Ademo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Peter Ademo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports yapmaktadır. Peter Ademo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Peter Ademo'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Peter Ademo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Peter Ademo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Mart 2022 yılında DFK Dainava
31 Aralık 2022 yılında BFC Daugavpils
28 Ocak 2023 yılında DFK Dainava
Peter Ademo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Peter Ademo şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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