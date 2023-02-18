Peter Agba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Agba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Agba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Agba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Agba 20 Aralık 2002 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Agba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Peter Agba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Agba'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Peter Agba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Agba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Agba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Agba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2021 yılında NK Zagorec

13 Temmuz 2022 yılında NK Dubrava ZG

Peter Agba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Agba şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Peter Agba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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