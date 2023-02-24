Peter Ambrose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Ambrose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Ambrose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Ambrose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Ambrose 10 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Ambrose Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 3 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Ambrose'nin Újpest FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Ambrose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Ambrose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Ambrose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Ambrose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2021 yılında Balıkesir U19

6 Ocak 2022 yılında Balıkesirspor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2022 yılında Újpest FC

Peter Ambrose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Ambrose şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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