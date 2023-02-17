Peter Ankersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Ankersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Ankersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Ankersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Ankersen 22 Eylül 1990 tarihinde Esbjerg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Peter Svarrer Ankersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Ankersen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Peter Ankersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 26 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Peter Ankersen'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Ankersen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/peterankersen/

Peter Ankersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Ankersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Peter Ankersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Ankersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2009 yılında Esbjerg fB

1 Temmuz 2010 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2011 yılında Vejle-Kolding

28 Mart 2012 yılında Rosenborg

17 Ağu 2012 yılında Esbjerg fB

1 Temmuz 2014 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2015 yılında FC Kopenhag

30 Haziran 2016 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2016 yılında FC Kopenhag

2 Eylül 2019 yılında Genoa

26 Eylül 2020 yılında FC Kopenhag

Peter Ankersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Ankersen şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Peter Ankersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka takımında 2 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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