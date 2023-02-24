Peter Barath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Barath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Barath kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Peter Barath ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Peter Barath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Barath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Peter Barath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Barath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Barath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Barath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Barath 21 Şubat 2002 tarihinde Kisvárda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Barath Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YUNiK Management yapmaktadır. Peter Barath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Peter Barath'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Barath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Barath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Peter Barath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Barath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2016 yılında Debrecen Alt.

1 Ocak 2018 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2019 yılında Debrecen U19

1 Ocak 2020 yılında Debrecen

14 Şubat 2023 yılında Ferencváros

30 Haziran 2023 yılında Debrecen

Peter Barath kimdir

Peter Barath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Barath şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gyulaháza KSE (-2015)

Peter Barath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Peter Barath nereli

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