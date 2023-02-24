Peter Beke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Beke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Beke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Beke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Beke 14 Mart 2001 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Beke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&M International yapmaktadır. Peter Beke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Peter Beke'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peter Beke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Beke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Beke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Beke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2017 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2018 yılında Hamburg U19

15 Temmuz 2020 yılında Hamburger SV II

6 Temmuz 2021 yılında Zalaegerszeg

27 Ocak 2022 yılında Budafoki MTE

Peter Beke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Beke şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Peter Beke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dalnoki Jenő Akadémia, Ferencvárosi TC (-2017), Hamburger SV (2017-2020)

Macaristan U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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