Peter Beke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Beke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Beke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Beke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Beke 6 Aralık 1994 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Beke Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Peter Beke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Peter Beke'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Peter Beke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Beke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peter Beke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Beke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Pécsi MFC U19

1 Ocak 2013 yılında Pécsi MFC

16 Şubat 2015 yılında Kozármisleny

27 Temmuz 2017 yılında Szeged

14 Şubat 2018 yılında Pécsi MFC

24 Temmuz 2018 yılında Kozármisleny

30 Ocak 2019 yılında Dorog

7 Temmuz 2021 yılında Kozármisleny

Peter Beke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Beke şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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